Mario Kart TOUR : Yoshi de Pâques est disponible

Après l'arrivé de l'événement de Pâques sur Fire Emblem Heroes, c'est Mario Kart TOUR qui a lui aussi le droit d'avoir son événement de Pâques. Et cette année c'est notre célèbre dinosaure vert qui est mis en avant ! De ce fait une invocation spéciale Yoshi chasse aux œufs est d'ores et déjà disponible aujourd'hui . En plus de Yoshi aux couleurs de Pâques, il sera aussi possible d'obtenir son kart (Œuf-tomobile) ainsi que son parachute (Parachœuf coloré).

Le circuit Yoshi sera lui aussi son grand retour lors de cet événement. Si cela vous intéresse, une vidéo promotionnelle est disponible ci-dessous.