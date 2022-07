Mario Kart Tour : bientôt jouable sur PC ?

Mario Kart TOUR sera-t-il bientôt jouable sur PC ? A priori, on serait tenté de répondre non et même "quelle idée" ! Pourtant, dans la dernière mise à jour du jeu, un datamineur a trouvé dans les fichiers du jeu une mention sur l'utilisation d'une souris comme nouvelle méthode de contrôle... Alors certes, il s'agit peut-être d'une utilisation réservée aux développeurs du jeu... Seulement, il se trouve que Google prépare la plateforme Google Play Games (qui est actuellement en phase Bêta) qui permettra de profiter d'une poignée de jeux mobiles "avec un meilleur niveau de qualité" et la possibilité d'utiliser la souris et le clavier pour "pour gagner en agilité et booster vos performances". Et même si pour l'instant, les jeux Nintendo n'y sont pas annoncés, il se pourrait qu'un jour, on y retrouve Mario Kart TOUR voire même d'autres jeux mobiles Nintendo comme Fire Emblem Heroes, Animal Crossing : Pocket Camp ou encore Pokémon Unite.

Alors est-ce une perspective qui vous intéresse ? Ou préfèreriez-vous que les jeux mobiles Nintendo soient portés sur Switch ou, au contraire, qu'ils restent exclusifs aux plateformes mobiles ? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.

Pour rappel, vous pouvez télécharger gratuitement Mario Kart TOUR sur Android (en cliquant ici) et iOS (en cliquant là) sachant que le jeu propose pas mal d'achats-in-game. Pour tout savoir sur le jeu, rendez-vous sur notre news spéciale ICI. et nos news précédentes.​

LIRE AUSSI :

Rejoignez la communauté de Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Twitter, Facebook et Youtube