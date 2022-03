Les Mii débarquent dans Mario Kart Tour

Alors que les Mii n'ont pas été invités à reprendre du service dans Nintendo Switch Sports, la nouvelle version du jeu Wii qui avait contribué à en faire des stars, les revoilà dans... Mario Kart Tour, la version mobile de Mario Kart. En effet, jusqu'au 23 mars vous pouvez jouer avec vos personnages Mii et les personnaliser comme vous le souhaitez. Les tenues Mii de Mario, Peach et Donkey débarquent aussi en boutique et il est possible d'obtenir en plus la tenue Mii Luigi en tant que cadeau saisonnier ou encore de tenter d'obtenir la tenue Mii Toad en collectant des jetons. Un bonus de connexion permet d'obtenir en outre des tickets de capacité ultra rares. Notez en outre qu'une mise à jour apportent quelques modifications et de nombreuses nouveautés. Retrouvez tout ceci sur le site officiel du jeu et avec les deux vidéos ci-dessous qui célèbrent la saison des Mii.

Pour rappel, vous pouvez télécharger gratuitement Mario Kart Tour sur Android (en cliquant ici) et iOS (en cliquant là) sachant que le jeu propose pas mal d'achats-in-game. Pour tout savoir sur le jeu, rendez-vous sur notre news spéciale ICI.

Une première vague de costumes Mii a été dévoilée :