Le nouvel an à l'honneur sur Mario Kart Tour

Le plombier moustachu n’est pas près de prendre ses vacances ! Après une mise à jour « Saison des Fêtes » pour se mettre dans l’ambiance de Noël, c’est désormais la saison du « Nouvel An » qui prend le relais dans Mario Kart TOUR. Nintendo Mobile a récemment publié une nouvelle vidéo de l’événement, qui se déroulera du 1 au 15 janvier 2020 , à temps pour célébrer la nouvelle année.

On y voit que l’action se déroule cette fois-ci à Tokyo, avec un décor arrangé pour l’occasion. Tour de Tokyo, temples et kimonos sont de la partie pour nous mettre dans l’ambiance. C’est le célèbre Mario qui aura l’honneur de porter l’uniforme traditionnel japonais, tandis que Toad portera une tenue de soirée plus classique. Le contenu ne s'arrête pas là puisque les joueurs pourront également tenter d’obtenir de nouveaux personnages, karts et ailes. De nouveaux défis seront disponibles pour les plus téméraires d'entre vous !

Voici la vidéo en question :