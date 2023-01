Mario Kart : détails, prix et précommande de la figurine F4F Mario

Si vous avez l'âme d'un collectionneur et que vous êtes fan de Mario, la figurine de collection Mario Kart de First 4 Figures vient d'être dévoiler en détails et ses précommandes sont désormais ouvertes pour un mois . Le prix de la figurine exclusive est de 164,99$ (soit plus ou moins 150€) au lieu de 174,99$ Retrouvez ci-dessous la traduction des caractéristiques de la figurine ainsi que la vidéo de présentation et quelques images sur cette page. Et pour plus d'infos, rendez-vous sur le site de F4F.

Mario Kart™ - Mario PVC Édition Exclusive Waouh ! First 4 Figures est fier de présenter Mario, un objet de collection en PVC de haute qualité, du jeu vidéo bien-aimé Mario Kart™ qui a fait ses débuts en 1992. Tout ce que vous savez et aimez à propos de Mario prend vie dans cette incroyable statue. Des touches réalistes ajoutent de la profondeur et de la nuance aux moindres détails - du tissu et des coutures sur sa casquette rouge vif à la fumée qui se dégage des rouets de son kart. Le kart lui-même est inspiré du design classique de Pipe Frame, avec des pièces et des détails réalistes. L'édition exclusive de cette statue a une base élargie avec fonction d'éclairage LED. Le design de la base donne l'impression que Mario franchit la ligne d'arrivée à toute vitesse ! De longues lumières tout autour de la base brillent d'un blanc brillant lorsqu'elles sont activées. Les autres caractéristiques trouvées uniquement dans l'édition exclusive incluent une numérotation en édition limitée au bas de la base, une carte d'authentification, un câble USB-C, une batterie rechargeable et un emballage spécial exclusif de luxe premium avec numérotation en édition limitée ! Mario Kart™ - Mario PVC Exclusive Edition comprend : Statue en PVC extrêmement détaillée de Mario

Pose inspirée des jeux vidéo

Base noire ronde avec ligne d'arrivée et détails de piste de course

Fonction LED pour la base (mode statique uniquement)

Numérotation en édition limitée sur le bas de la base et de l'emballage

Carte d'authentification

Batterie rechargeable avec câble USB-C

Emballage de boîte de luxe Premium spécial Passez une commande au plus tard le 21 février 2023, pour bénéficier d'une OFFRE EARLY BIRD de 10 USD ! Prix ​​Early Bird : 164,99 USD (hors taxes et frais de port) Le prix de détail suggéré (SRP) de 174,99 USD s'applique d'ici la fin de la promotion Early Bird (hors taxes et frais d'expédition). Les numéros de statue seront attribués au hasard. Il n'y a pas de politique du premier arrivé, premier servi lors de l'attribution des numéros de statue. *Prototype illustré. Le produit final peut être légèrement différent. Les détails du produit peuvent être sujets à changement sans préavis. Sous réserve d'approbation finale. Taille du produit Statue avec socle : H : 8,7" / 22 cm

L : 11,8" / 30 cm

P : 11,8" / 30 cm

POIDS : 1,58 kg Taille de l'édition : à déterminer Date de sortie estimée : 2e trimestre 2023 Veuillez noter qu'un dépôt non remboursable (NRD) sera prélevé au moment de l'achat. (NRD correspond à 20 % du prix d'achat de l'article.)

Source : First4figures