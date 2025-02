Nintendo prépare de nouveaux jeux mobiles et les smartphones devraient tenir une place importante à l'avenir

Suite a la publication du dernier bilan financier de Nintendo, Shuntaro Furukawa a répondu aux traditionnelles questions des investisseurs. L'occasion de faire un point sur les jeux mobiles de Nintendo, la société n'ayant pas sorti de nouveaux jeux depuis plusieurs années.

Pour autant, Nintendo n'a pas abandonné le marché des smartphones et compte toujours sortir de nouvelles applications. Mieux, Shuntaro Furukawa pense qu'à l'avenir " les smartphones joueront un rôle très important" chez Nintendo.

Nous n'en saurons pas plus même si Shuntaro Furukawa a répété que Nintendo comptait sur "les parcs à thème, les magasins officiels, le contenu visuel et le contenu mobile pour susciter l'intérêt" pour ses consoles, qui restaient l'activité principale de la firme.

Alors en attendant d'autres détails, retrouvez ci-dessous la traduction de la question 5 de la session de Questions-Réponses aux investisseurs du 4 février 2025 .

Questions des investisseurs :

Quelle est, selon vous, la place actuelle des smartphones dans les activités de Nintendo et quels sont vos projets pour l'avenir ? Vous n'avez pas sorti de nouvelles applications de jeu récemment, mais vous avez commencé à fournir le service de streaming audio Nintendo Music aux membres du Nintendo Switch Online, et Everybody 1-2-Switch ! utilise des smartphones comme contrôleurs. Il semble donc que plutôt que de sortir des applications de jeu autonomes, vous avez l'intention d'intégrer des smartphones dans le gameplay. Dans le passé, les premiers appareils de jeu des gens étaient le matériel Nintendo, mais cela a maintenant changé pour être un smartphone à la place. N'hésitez pas à nous faire part de votre point de vue sur cette situation