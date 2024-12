Pause Lecture - Génération Mario Kart de Florent Gorges et Tamalou chez Omaké Books

Nous vous en avions parlé dès son annonce, Florent Gorges et Tamalou viennent de coécrire Génération Mario Kart, un livre-hommage à la saga Mario Kart qui fait aussi figure d'encyclopédie pour celle-ci. J'ai eu la joie de recevoir un exemplaire du livre envoyé gentiment par Omaké Books pour vous en proposer une petite critique.

Pour commencer, ce livre n'est pas simplement un livre qui parle de Mario Kart, c'est un livre qui récite l'intégralité des éléments de la saga en fournissant à la fois de détails et d'anecdotes en ravivant vos plus profonds souvenirs de la saga. Car oui, si aujourd'hui on ne jure que par Mario Kart 8 Deluxe, il ne faut surtout pas oublier que celui-ci ne correspond qu'à un dixième de la saga tout entière. Effectivement Génération Mario Kart entend bien rendre hommage à la licence de jeux vidéo de courses la plus connue et la plus vendue de tous les temps. Et ce, en commençant par les bases de celles-ci, avec une rétrospective complète de tous ses épisodes.

J'ai personnellement début l'aventure Mario Kart avec l'opus Nintendo Gamecube Mario Kart : Double Dash !!, j'ai pu toucher par la suite (et notamment grâce à l'offre de jeux vidéo rétro du service Nintendo Switch Online) aux opus précédant, mais mon expertise de la saga débute avec le quatrième épisode de celle-ci. J'ai donc eu la joie d'en apprendre énormément sur tous les opus qui me sont inconnus, car antérieurs à Mario Kart : Double Dash !!, mais aussi sur les opus sur lesquels j'ai pu faire l'impasse comme Mario Kart Tour, Mario Kart Home Live Circuit ou encore les quatre épisodes disponibles uniquement en salles d'arcades.

Je suis un connaisseur de la saga sans pour autant être incollable sur celle-ci, et même en officiant ici même sur Nintendo-Master et en étant relativement cultivé sur Nintendo, j'ai pu apprendre de nombreux faits et anecdotes sur cette saga que j'affectionne. J'ai d'abord pu retracer l'historique de la carrière de pilote de Mario au fil des articles écrits par Florent Gorges et Tamalou. Car oui, Génération Mario Kart est un de ces livres dont les pages se tournent toutes seules tant sa lecture est plaisante. Conçu comme un gros magazine bourré d'images et de petits articles compilés au sein d'une maquette dynamique et efficace, ce livre est un délice à parcourir dans l'ordre chronologique ou chapitres par chapitres.

J'ai par exemple tout de suite plongé mon attention dans le chapitre "Mario Kart : Les projets avortés" qui vient conclure la première partie du livre. Espérant apprendre quelques anecdotes à ressortir pendant des soirées geeks pour en mettre plein la vue aux faux-fans de Nintendo qui ignorent que Waluigi est un gigantesque complot marketing visant à pousser les consommateurs de Nintendo à réclamer de nouveaux Super Smash Bros. pour enfin voir le clone maléfique de Luigi en rejoindre le casting , je n'ai pas été déçu et j'ai pu apprendre de projets dont j'ignorais l'existence. Par la suite, j'ai poursuivi ma lecture d'une manière plus sage en recommançant depuis le début pour apprendre tout ce qu'il y a à apprendre sur chaque épisode. Avant ce chapitre se trouvent les résultats d'un gigantesque sondage lancé en amont de la sortie du livre par ses auteurs qui traite de la relation des Français avec Mario Kart en général. N'étant pas nécessairement fan de data et de chiffres, j'ai quand même trouvé la démarche intéressante et je me suis plu à parcourir ces colonnes pour décrypter un peu plus l'attachement de mon peuple à la saga, mais aussi le mien, ayant moi-même pris part au sondage lors de sa tenue.

Le livre vient ensuite traiter des "autres" Mario Kart en abordant le reflet de la saga dans le parc d'attraction Nintendo, dans le film Mario mais aussi évidemment les concurrents directs à la licence de courses. C'est un chapitre intéressant qui vient ouvrir les perspectives sur celles-ci tout en lui laissant quelques pistes pour ses futurs épisodes. Génération Mario Kart se poursuit ensuite par un inventaire de tous les objets présents dans tous les épisodes, de leurs fonctions et parfois de leurs disparitions d'un épisode à un autre.

Enfin, en conclusion du livre, les auteurs nous proposent une interview d'Antistar (ancien journaliste et responsable des soluces chez jeuxvideo.com devenu pigiste spécialisé dans Nintendo et streamer). Dans celle-ci, c'est surtout l'aspect e-sport de Mario Kart qui est traité par le prisme d'un détenteur de records sur circuits. Des compétitions aux podiums parfois remplis de Français, l'aspect e-sport de Mario Kart fait office de seconde vie pour la saga ! Une seconde vie dont j'ignore la plupart des choses, mais sur laquelle j'ai pu me renseigner grâce à ce livre.

Dans l'ensemble, j'ai grandement apprécié la lecture de Génération Mario Kart tant par son aspect facile à lire tout en étant intéressant, mais surtout grâce à son aspect encyclopédique grâce auxquels j'ai pu en apprendre encore plus sur cette saga que je pensais pourtant déjà connaître sur le bout des doigts. Je recommanderais la lecture de cet ouvrage de qualité à tous les fans de Mario Kart, mais aussi à tous les fans du travail de Florent Gorges et Tamalou, car ils signent encore une fois un très beau manuscrit aussi complet que bourré de recherches. Si vous cherchez un cadeau idéal pour un fan de Mario Kart en manque, ne cherchez plus, vous avez trouvé votre cadeau !

Vendu au prix de 19,90 euros dans son édition standard et au prix de 24,90 dans son édition collector alternative dorée avec un marque-page dédié, l'ouvrage est dès à présent disponible à la vente sur le site d'Omaké Books et chez vos libraires.

