Super Mario Tour : le test multi en ligne, en cours jusqu'au 29 janvier

Juste un petit rappel au cas ou... Le multijoueur en ligne est actuellement à l'essai gratuitement pour tous les joueurs dans Mario Kart Tour. Pour appel, un premier essai multijoueur en ligne avait été mis en place il y a quelques semaines pour les possesseurs d'un pass Or. Cette fois-ci tout le monde peut participer à la bêta qui permet d'affronter des inconnus ou des personnes qui jouent non loin de nous. Un test qui permet donc de se fritter en live avec de vrais joueurs alors que jusqu'à présent le multi du jeu n'en donne jusqu'à présent que l'illusion. A l'arrivée, beaucoup d'attente, quelques bugs et une impression mitigée... Difficile de véritablement apprécier sa course avec un gameplay tactile assez difficile à appréhender. Pour vous faire votre propre avis, la bêta est ouverte jusqu'au 29 janvier à 6;59 (heure de Pari s.) Retrouvez tous les détails de ce test sur le site du jeu

Pour rappel, vous pouvez télécharger gratuitement Mario Kart Tour sur Android (en cliquant ici) et iOS (en cliquant là) sachant que le jeu propose des achats-in-game. Pour tout savoir sur le jeu, rendez-vous sur notre news spéciale ICI.