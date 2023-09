Mario Kart TOUR dévoile ses ultimes saisons - A partir du 4 octobre, il n'y aura plus de contenu supplémentaire - Détails

Une page se tourne. Alors que Mario Kart TOUR s'apprête a fêter ses 4 ans , Nintendo annonce qu'à partir du 4 octobre prochain, le célèbre jeu de course mobile ne recevra plus de nouveau contenu supplémentaire. Il n'y aura donc plus ni nouveau circuit, ni nouveau pilote ou kart. Le contenu des saisons qui suivront sera uniquement composé d'éléments déjà proposés. On pourra donc bien, évidemment, continuer à jouer mais il n'y aura plus de nouveauté.

Il reste cependant trois saisons inédites à découvrir :

La saison anniversaire : à partir du 20 septembre 2023 - 8H00 :

: à partir du : La saison des batailles : à partir du 04 octobre 2023 - 8H00

: à partir du La saison d'Halloween : à partir du 18 octobre 2023 - 8H00

A cette occasion, peut-être découvrirons-nous de nouveaux circuits que l'on retrouvera ensuite dans le Pass circuits additionnels de Mario Kart 8 Deluxe dont la dernière vague devrait arriver d'ici la fin de l'année...

Pour rappel, vous pouvez télécharger gratuitement Mario Kart TOUR sur Android (en cliquant ici) et iOS (en cliquant là) sachant que le jeu propose pas mal d'achats-in-game. Pour tout savoir sur le jeu, rendez-vous sur notre news spéciale ICI. et nos news précédentes.​

