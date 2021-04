Mario Kart 8 devient le jeu de course le plus vendu de l'histoire aux Etats-Unis

Quatre ans après sa sortie, Mario Kart 8 Deluxe reste un incontournable du catalogue de la Nintendo Switch qui continue de squatter les charts du monde entier. C'est le cas en France mais aussi aux Etats-Unis. A l'occasion de la publication des meilleures ventes de jeux aux Etats-Unis pour le mois de mars dernier, on découvre que Mario Kart 8 Deluxe figure encore dans le top 10. Mieux, selon Mat Piscatella du NPD Group, le jeu de Nintendo vient de franchir une étape puisqu'il est désormais le jeu de course le plus vendu de l'histoire des Etats-Unis. Une vraie performance pour une exclusivité même si on ne dispose malheureusement pas des chiffres et que l'on suppose que cela inclut aussi les ventes de la version Wii U du jeu.

