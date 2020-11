Top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo de la semaine 44 en France - FIFA 21 toujours au front

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine 44 (du 26 au 30 octobre 2020 ) qui nous est proposé, avec encore et toujours FIFA 21 en tête du peloton.

Quoi de mieux pour débuter la semaine que de commencer avec un petit récapitulatif de ce qui s'est passé ces dernières semaines en terme de vente de jeux vidéo. Et nous commençons avec FIFA 21 qui est depuis maintenant 1 mois premier de ce classement hebdomadaire. En deuxième position nous retrouvons Animal Crossing : New Horizons qui reste malgré tout le best-seller de cette année toutes plateformes confondues avec ses plus de 26 millions de ventes à travers le monde (voir ici). Un nouvel arrivant fait son entrée et qui n'est autre que Watch Dogs : Legion, le dernier titre proposé par Ubisoft. Mario Kart 8 Deluxe arrive à la quatrième position et Ring Fit Adventure qui arrive à se glisser à la cinquième place de ce classement. Avec l'arrivée de la nouvelle génération, il n'est pas improbable que les futurs classements soient perturbés.