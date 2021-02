Un mois de février aux couleurs d'Animal Crossing: New Horizons

Comme à chaque début de mois, Animal Crossing : New Horizons vient se rappeler à notre bon souvenir en nous montrant les nouveautés qui nous attendent en jeu durant le mois à venir. La vidéo de février est enfin là et elle nous promet que ce mois-ci "ça va swinguer !". Entre la Saint-Valentin le 14 février et le Carnaval le 15 , les joueurs du second jeu le plus vendu sur Nintendo Switch ne sauront plus où donner de la tête ! Il y aura aussi, bien évidemment, de nouvelles espèces à attraper, mais aussi de nouvelles décorations pour vos îles ainsi que de nouvelles mimiques ! Tout un programme donc pour le jeu en passe de fêter son premier anniversaire.

Ce mois-ci, ça va swinguer sur votre île ! Découvrez ce qui vous attend en février dans #AnimalCrossingNewHorizons. ???? pic.twitter.com/Bek1eXZ8pN — Nintendo France (@NintendoFrance) February 4, 2021

Source : Youtube