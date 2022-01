Animal Crossing : New Horizons - N'oubliez pas le premier Tournoi de Pêche de l'année 2022

Si la majeure partie de nos jeux vidéo attendent sagement qu'on les lance pour pouvoir continuer nos aventures, Animal Crossing : New Horizons de son côté de dors pas ! A peine les festivités du nouvel an passées, le jeu vous propose déjà le premier tournoi de pêche de l'année 2022. Ayant débuté ce matin, le tournoi géré par le Castor Pollux vous propose de pêcher un maximum de poissons en 3 minutes, afin de cumuler des points à échanger contre des prix exclusifs.

Pour rappel, le tournoi de pêche se déroule ce samedi 8 janvier, et dure jusqu'à 18h. Pensez à bien mettre à jour votre exemplaire de Animal Crossing : New Horizons et de filer sur la place de la mairie.