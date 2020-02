Le dock décoré et les Joy-Con bleu pastel et vert pastel seront vendus séparément au Japon

Hier, nous vous avons présenté la Nintendo Switch Edition Spéciale Animal Crossing : New Horizons (voir ici) une Nintendo Switch customisée avec des motifs au dos de la console, des Joy-Con vert pastel et bleu pastel , des dragonnes colorées mais aussi un dock (ou station d'accueil en bon français) décorés des personnages du jeu: Tom Nook, Méli et Mélo. Si aux Etats-Unis, l'édition spéciale de la console qui sera disponible au moment de la sortie du titre, sera vendue sans le jeu, en Europe et en France le pack inclura un code de téléchargement.

Par contre, pour le moment, il n'est pas prévu de pouvoir obtenir les différents éléments de l'édition indépendamment les uns des autres... Mais cela va peut-être changer. En effet, Nintendo a annoncé que prochainement, en exclusivité sur le My Nintendo Store Japonais, il sera possible d'acheter la paire de Joy-Con vert pastel et bleu pastel mais aussi la station d'accueil avec Tom Nook, Méli et Mélo.

On peut donc espérer que cela soit aussi le cas en Europe sachant que déjà les Joy-Con rouges du pack Super Mario Odyssey sont disponibles à l'achat en exclusivité sur le My Nintendo européen (voir ici.) Pour finir, retrouvez quelques images et la vidéo de présentation de l'édition spéciale.