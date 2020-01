Nintendo partage les premières planches officielles du manga Animal Crossing : New Horizons

On vous montrait les premières images hier (voir ici) mais aujourd’hui nous vous invitons à découvrir les premières planches en couleur du manga inspiré par Animal Crossing : New Horizons, le prochain jeu de la licence qui est attendu en mars prochain sur Nintendo Switch (voir ici) L'occasion de mieux apprécier le travail de Minori Katō, même si les planches sont pour le moment en japonais (en attendant, on l'espère, une prochaine traduction...) Enjoy.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons sortira le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch.

