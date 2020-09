Joe Biden fait campagne pour l'élection présidentielle américaine dans Animal Crossing : New Horizons

Décidément, Animal Crossing : New Horizons, reste toujours un vecteur de publicité très recherché et encore plus en cette période de crise sanitaire inédite. La preuve avec cette opération menée en faveur du candidat démocrate à la présidentielle américaine Joe Biden et de sa colistière Kamala Harris ! En effet, l'équipe de campagne du candidat a eu l'idée d'utiliser Animal Crossing : New Horizons pour diffuser différents messages et surtout pour inciter les joueurs à afficher leur préférance dans le jeu grâce à quatre affiches ciblées et siglées Joe Biden. Retrouvez ces affiches et leurs codes QR (à scanner via l'application Nintendo Switch Online) ci-dessous. Pour rappel, la prochaine élection présidentielle américaine se déroulera le 3 novembre 2020 . Elle opposera Joe Biden au président actuel Donald Trump.

