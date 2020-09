Anima Crossing : New Horizons : découvrez la nouvelle publicité avec Denis Brogniart de Koh-Lanta

Animal Crossing : New Horizons est LE succès de la Nintendo Switch de cette année en même temps qu'un phénomène de société mondial inattendu qui a "profité" des périodes de confinements suite à la crise liée au COVID-19. En même temps, Nintendo n'a pas lésiné sur les moyens pour promouvoir son jeu, notamment en multipliant les publicités différentes à la télévision (comme ici par exemple.) La dernière en date vient tout juste d'être diffusée sur TF1 juste avant la diffusion de l'émission Koh-Lanta. On y voit le présentateur de l'émission, Denis Brogniart s'essayer au jeu en duo... Retrouvez cette publicité ci-dessous et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En même temps que dire, si ce n'est : ah !

