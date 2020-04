Animal Crossing : New Horizons - Un robot créé avec une imprimante 3D pour farmer les appâts

Dans la liste des choses à améliorer dans Animal Crossing : New Horizons, le choix de quantité d'un item à crafter se place aisément dans le top 3. C'est encore plus vrai pour les joueurs souhaitant compléter la Bébêtopédie. Rien que pour les poissons, il faut tenir compte de la saison, mais aussi du lieu de pêche et de la taille de leur ombre pour espérer pêcher les spécimens qu'il nous manque. Pour nous aider, Nintendo a bien mis en place la création d'appât, qui se créent à l'aide des palourdes japonaises, mais on perd au final un temps fou à les récolter, et surtout à crafter les appâts un à un...

Mais les joueurs ne sont jamais en manque d'imagination, ainsi c'est sur Reddit qu'un d'entre-eux dénommé jswing42 nous fait part de sa solution miracle contre cette perte de temps. Ce dernier a réalisé un robot grâce à une imprimante 3D pour spammer le bouton A afin de créer des appâts à la chaîne. Grâce à cette méthode, il créé 1 appât toutes les 12 secondes. Si cette solution peut effectivement lui faire gagner pas mal de temps, la plupart des joueurs se contenteront d'espérer une mise à jour rapide du jeu...