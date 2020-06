KFC ouvre un restaurant dans Animal Crossing : New Horizons

Il y a quelques jours la chaîne de restauration rapide KFC s'est amusée à "troller" les futures consoles de SONY et Microsoft en imaginant sa propre console incroyable (voir ci-dessous) Mais faut croire que les joueurs sont définitivement dans sa ligne de mire puisque l'on découvre aujourd'hui qu'un restaurant KFC vient officiellement d'ouvrir ses portes dans Animal Crossing : New Horizons ! L'initiative vient de KFC Philippines qui a créé une île spéciale nommée KFC Island (logique) dans laquelle non seulement on retrouve un restaurant plus vrai que nature (voir les images ci-dessous) mais aussi le célèbre Colonel de la publicité (vous savez celui qui vient sermonner ceux qui osent affirmer que les nuggets du fast-food sont faits avec du poulet reconstitué- attendez, ça frappe à la porte.)

Une belle opération marketing qui ne s'arrête pas là puisque les petits chanceux qui réussiront à se rendre sur KFC Island pourront repartir avec un code spécial donnant droit (dans les KFC aux Philippines) à un "bucket" contenant huit morceaux de poulet. Alors, aurons-nous droit à une telle offre en Europe et plus spécialement en France ? En attendant de le découvrir (ou pas) retrouvez les images de l'île KFC sur cette page.

