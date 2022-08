Animal Crossing : New Horizons - Le manga débarque enfin en France à la rentrée

Animal Crossing : New Horizons est un des Best Sellers de la Nintendo Switch. Si vous avez tendance à tourner en rond sur votre île ou, tout simplement, si vous êtes fan, vous ne pourrez pas manquer le manga de Kokonasu Rumba, Animal Crossing : New Horizons - Le Journal d'une Île Déserte dont le TOME 1 sera disponible, enfin, en version française à partir du 14 septembre prochain aux éditions Soleil. Vous pouvez d'ores et déjà précommander le TOME 1 sur Amazon (voir lien Partenaire.) Notez que le manga sera accompagné d'une planche de stickers. Retrouvez la couverture FR et la présentation du manga Animal Crossing : New Horizons - Le Journal d'une Île Déserte - TOME 1 ci-dessous.

Que diriez-vous d'un manga officiel du célèbre jeu Animal Crossing ? Eh bien le voici ! Et en plus, on vous offre des gags, des stickers et de nombreux détails sur le jeu à l'intérieur !

Quatre copains pensaient partir en vacances sur une île paradisiaque, mais parce qu'ils se sont trompés d'avion, ils se retrouvent sur une île déserte ! Dès lors, ils décident de s'installer et de faire de ce petit coin de terre perdu au milieu de l'océan un lieu idyllique ! Mais avec leurs quatre personnalités très différentes, réussiront-ils à atteindre leur objectif ?