Premier coup d’œil sur le manga Animal Crossing : New Horizons

S'il existe déjà des mangas autour d'Animal Crossing, depuis quelques jours le magazine japonais Ciao publie un manga inspiré par Animal Crossing : New Horizons, le prochain jeu de la célèbre licence que les fans attendent impatiemment sur Nintendo Switch (voir ici) Dessinées par Minori Katō, les premières planches du manga se laissent aujourd'hui feuilleter grâce à une Youtubeuse qui en a fait une vidéo de présentation (que vous pouvez retrouver ci-dessous.). Vous y découvrirez Hanna débarquant sur l'île déserte qui sert de décor au jeu, et, comme on s'en doute, accueillie par l'inévitable Tom Nook... L'occasion aussi d'avoir la confirmation de la présence sur l'île de trois habitués : Gérard, Rosie et Mirza.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons sortira le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch.

Source : Youtube