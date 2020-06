Les chats succombent à la "mod" du naturisme dans Animal Crossing : New Horizons

On aura décidément tout vu avec Animal Crossing : New Horizons. Le succès planétaire du jeu a en effet inspiré les joueurs de toutes sortes et notamment les "moddeurs"... C'est le cas d'un certain KK Clue qui a décidé de voir si "l'habit faisait réellement le moine" en supprimant les oripeaux de tous les chats du jeu. Une mode, ou plutôt un mod étrange qui permet de retrouver certaines stars du jeu comme Charly et Raymond comme on ne les a encore jamais vu... En même temps, Kéké Laglisse n'a pas de vêtements et cela n'a jamais gêné personne. Un drôle de trip tout de même que vous pouvez retrouver- ou pas, en vidéo ci-dessous.

Pour tout savoir sur Animal Crossing : New Horizons, retrouvez notre test complet en CLIQUANT ICI et rendez-vous sur nos news précédentes en CLIQUANT LA. Voir aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.