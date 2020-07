Top 5 des meilleurs ventes de jeux vidéo de la semaine 29 en France - Un fantôme envahit le classement

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la semaine 29 (du 13 au 17 juillet ) qui nous est proposé, avec un top où s'opposent les jeux de Sony et de Nintendo.

Cette semaine, c'est une nouvelle licence attendue par un bon nombre de joueurs qui s'est imposé sur PS4 : Ghost Of Tsushima. Non content de s'accaparer la première place dans son édition standard, le titre s'est également offert la quatrième et cinquième place du classement avec son édition collector et son édition spéciale. Du côté de Nintendo 2 titres restent encore en course : Paper Mario : The Origami King qui vient se placer à la deuxième place, suivi par Animal Crossing : New Horizons à la troisième place.

