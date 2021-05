Animal Crossing : New Horizons : le manga arrive en Occident à la rentrée

Si vous êtes fan d'Animal Crossing : New Horizons, vous serez heureux d'apprendre que le manga inspiré du jeu (sorti en juillet dernier au Japon), s'apprête à débarquer en Occident en version anglaise. Nommé Animal Crossing : New Horizons - Le Journal d'une Île Déserte, le manga est l'œuvre de Kokonasu Rumba. Il permet de retrouver de nombreux villageois du jeu dans une succession de gags et de mésaventures désopilantes. Vous pouvez avoir un aperçu du manga (en version japonaise) avec les images de cette pages ou en feuilletant les 12 premières pages LA.

En attendant la version française, retrouvez la couverture de la version anglaise du manga; manga qui est disponible en précommande sur Amazon- voir lien Partenaire. annonce l'arrivée du manga en Occident le 14 octobre prochain.

Pour tout savoir sur Animal Crossing : New Horizons, retrouvez notre test complet en CLIQUANT ICI et rendez-vous sur nos news précédentes en CLIQUANT LA. Voir aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.

,

VOIR AUSSI : QUELS SONT LES 10 VILLAGEOIS PREFERES DES JOUEURS DANS ANIMAL CROSSING ?

Voir aussi :