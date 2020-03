Confinée à cause du Coronavirus, ses amis lui font une fête d'anniversaire dans Animal Crossing : New Horizons

Voilà l'info du jour qui met un peu de baume au cœur en cette période de confinement et qui montre que le jeu vidéo peut être une façon ludique de rapprocher les gens. Confinée à cause de l'épidémie de Coronavirus, Alexia Christofi était dans l'incapacité d'organiser une fête d'anniversaire pour sa fille, ce qui avait attristé cette dernière. Mais ne se démoralisant pas, la maman a contacté les amis de sa fille afin que ces derniers lui préparent une fête improvisée dans Animal Crossing : New Horizons.

Faute de contact humain, tout a été organisé pour lui offrir une fête d'anniversaire virtuelle dont la jeune fille risque fort de se souvenir pendant longtemps de par son côté atypique.

And here is when she realised what was happening ???????? pic.twitter.com/C0Ip4vaVN0