Animal Crossing : New Horizons : la mise à jour n'apporte pas une mais six chaises Froggy

Depuis ce matin, Animal Crossing : New Horizons est complet suite à une ultime mise à jour (voir tous les détails ici.) Si chacun aura son avis sur l'ajout le plus important de la mise à jour, nous vous invitons à en découvrir un qui est tout simplement iconique : la chaise grenouille ! Mieux grâce au site Nintendo Wire, nous découvrons que la mise à jour n'a pas ajouté une mais six chaises grenouille !

réussirez-vous à toutes les récupérer ? Telle est la question

Here are all the froggy chair colors available in the #AnimalCrossingNewHorizons Ver. 2.0 update! pic.twitter.com/r5YlBKjcf1