Balade dans des endroits à priori inaccessibles d'Animal Crossing : New Horizons

Animal Crossing : New Horizons est le jeu du moment. On ne compte plus les vidéos qui sont publiées chaque jour sur le net pour nous faire découvrir le jeu et ses secrets. Dans la vidéo que vous pouvez retrouver sur cette page, on sort un peu des sentiers battus (c'est le cas de le dire) puisque le Youtubeur Shesez a trouvé un truc pour nous faire découvrir l'envers du décors du jeu et plein de petits secrets...

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch.

