Animal Crossing : de nouvelles cartes amiibo Série 5 arrivent "bientôt"

En un an et demi, Animal Crossing : New Horizons s'est imposé comme l'un des gros succès de Nintendo, dépassant de loin le cadre des gamers qui composaient jusque-là la fan-base du jeu. Avec ses 33.89 millions d'exemplaires vendus dans le monde, Animal Crossing : New Horizons est devenu un phénomène de société mais aussi de cours de recrée. Entre deux leçons, les enfants évoquent leur îles respectives et leurs créations et échangent leurs habitants. Il y a d'ailleurs un vrai "business" autour des personnages du jeu, certains étant adorés et d'autres carrément détestés. Le problème, c'est que ce n'est pas évident de faire venir l'habitant de son choix sur son île. L'une des techniques consiste à utiliser une carte amiibo mais encore faut-il réussir à obtenir celle que l'on veut. Là encore, il suffit de se rendre sur Amazon pour découvrir tout le business qu'il y a autour des cartes amiibo, entres les cartes officielles et les autres... Jusqu'à présent, Nintendo a sorti quatre séries de cartes amiibo Animal Crossing sorties à l'époque de la 3DS et de la Wii U. Et si toutes les cartes sont compatibles avec Animal Crossing : New Horizons sur Nintendo Switch, il était cependant étonnant que Nintendo n'ait pas encore proposé une nouvelle série incluant les nouveaux habitants créés pour Animal Crossing : New Horizons.

Mais tout vient à point à qui sait attendre. En effet, Nintendo vient d'annoncer que la série 5 des cartes amiibo allaient bientôt débarquer. Pas d'autres infos pour le moment mais on peut penser qu'on y retrouvera les nouvelles stars comme Marvin, Monica ou encore Raymond. On devrait en apprendre plus "prochainement"; peut-être lors du Nintendo Direct Spécial prévu plus tard en octobre.

