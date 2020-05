Animal Crossing : New Horizons : résumé des activités de mai

Nintendo of America a publié une vidéo rappelant les différentes activités proposées en mai dans Animal Crossing : New Horizons mais aussi une liste des poissons et des insectes que l'on peut trouver comme le poisson arc-en-ciel que l'on peut pécher de mai à octobre, le Carangue grosse tête qui frétille pendant tout l'été (dans l'hémisphère nord), le Troides alexandra ou encore le taupe-grillon que l'on peut déterrer jusqu' à la fin du mois ...

Evidemment, la vidéo rappelle avant tout la Journée internationale des musée et son Rallye Tampons qui se termine le 31 (voir détails ici.) Pour rappel, en mai du 1er au 7 mai, il était aussi possible de partir en escapade (voir là.) La vidéo est en anglais mais facilement compréhensible d'autant plus que les sous-titres peuvent être activés.

