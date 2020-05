Animal Crossing : New Horizons : partez en escapade pour le 1er mai - Tous les détails

Journée internationale de revendication des travailleurs, le 1er mai est fêté aujourd'hui dans Animal Crossing : New Horizons- enfin, plus ou moins. A partir d'aujourd'hui et durant sept jours , en allant parler à Tom Nook vous pouvez obtenir un ticket pour faire "une escapade du 1er mai" . Ce ticket cous permettra de vous envoler vers une nouvelle île mystérieuse dans laquelle vous pourrez non seulement obtenir quelques clochettes mais aussi retrouver une vieille connaissance... A l'arrivée, une escapade amusante que vous pouvez entreprendre dès aujourd’hui et pour celles et ceux qui ne pourraient être du voyage ou qui voudraient voir à quoi ça ressemble, notre escapade est à découvrir en vidéo ci-dessous.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour plus d'infos,voir nos new précédentes mais aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA. Pour avoir tous les détails de la dernière mise à jour voir aussi ICI.