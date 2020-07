Le bambou à vœux est disponible dans Animal Crossing : New Horizons

Parallèlement à la première mise à jour de l'été d"Animal Crossing : New Horizons (une seconde étant prévue en août) vous pouvez obtenir via le NookStop un nouvel article temporaire : le bambou à vœux de la "fête des étoiles filantes", Tanabata qui est célébré au Japon, le septième jour du septième mois, soit l e 7 juillet . Vous pouvez acheter ce objet autant de fois que vous le souhaitez ( sachant que l'on peut en acheter que cinq par jour) sachant que l'article est disponible tous le mois de juillet uniquement. Il coûte 3080 clochettes. Retrouvez cet article temporaire dans notre vidéo et avec les images ci-dessous;

