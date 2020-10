Animal Crossing : New Horizons x Black Milk : la collection dévoile ses premiers modèles

Nintendo continue d'investir un maximum de secteurs différents en prenant soin de bien choisir ses partenaires afin d'en retirer si ce n'est du prestige tout du moins du positif. Le but est aussi d'investir d'autres univers pour toucher d'autres personnes, parfois éloignées du monde des consoles, mais aussi de jouer avec sa propre image en déclinant ses licences de façon moins académique et plus surprenante. Ainsi Nintendo s'est rapproché de la marque de mode (à la mode) australienne BlackMilk pour (au moins) deux collections. La première BlackMilk x SuperMario est disponible (voir ici.) Quant à la seconde que nous avions déjà évoqué ici, BlackMilk x Animal Crossing, elle sera dispo le 12 octobre prochain . Alors les Sœurs Doigts de Fée ont-elles du souci à se faire , Faîtes vous une première idée en regardant les deux premiers modèles sur cette page.

Source : Blackmilkclothing