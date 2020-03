Animal Crossing : New Horizons et la Nintendo Switch pulvérisent les records de vente cette semaine au Japon

On s'y attendait et cela se confirme : Animal Crossing : New Horizons réalise un carton plein ! Alors pour le moment les premières données nous proviennent du Japon mais elles sont très encourageantes puisque selon Famitsu, Animal Crossing : New Horizons se serait écoulé à près de 1.880.626 exemplaires en seulement trois jours sachant qu'il s'agit simplement des exemplaires physiques et que les ventes eShop n'y sont pas comptabilisées ! Par ailleurs la sortie du jeu booste les ventes de Nintendo Switch sur l'archipel avec près de 392 576 consoles vendues en une semaine (dont 263 103 Nintendo Switch Lite et 129 473 Switch standards.) C'est un nouveau record pour la console dont les ventes dépassent désormais celles de la Wii !

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. En attendant notre test qui a pris du retard, vous pouvez retrouver toutes les annonces du Nintendo Direct spécial Animal Crossing : New Horizons en CLIQUANT LA mais aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI