Animal Crossing : New Horizons - la deuxième mise à jour de l'été annoncée

Nous y sommes, la deuxième et dernière mise à jour gratuite pour cet été nous a été révélé pour Animal Crossing : New Horizons. En effet, nous apprenons aujourd'hui, via la chaîne Youtube officielle de Nintendo, qu'un nouveau contenu gratuit va faire son arrivée le 30 juillet 2020 . Dans cette nouvelle mise à jour vous y retrouverez :

: chaque dimanche du mois d'août des accessoires et gadgets vous seront vendus par Rounard (bulle de savon, pétards, etc.) afin de célébrer le dernier mois de l'été avec vos amis. Il vous sera possible aussi de personnaliser vos propres feux d'artifice grâce à vos motifs persos. Entrez dans le monde des rêves : si vous interagissez avec un lit il vous sera possible d'entrer dans le monde du sommeil dirigé par Serena. Grâce à ses pouvoirs il vous sera possible de voyager et de découvrir des îles appartenant à d'autres joueurs du monde entier. Un abonnement Nintendo Switch Online vous sera nécessaire.

: si vous interagissez avec un lit il vous sera possible d'entrer dans le monde du sommeil dirigé par Serena. Grâce à ses pouvoirs il vous sera possible de voyager et de découvrir des îles appartenant à d'autres joueurs du monde entier. Un abonnement vous sera nécessaire. Service d'archivage de l'île : dès le 30 juillet prochain , vous pourrez enregistrer votre île dans le cloud. Cette fonctionnalité est surtout présente en cas de dysfonctionnement du logiciel, de perte, etc. Encore une fois, un abonnement au Nintendo Switch Online vous sera aussi demandé.

Ce n'est pas tout, Nintendo nous donne rendez-vous en automne pour célébrer la saison des citrouilles avec un événement spécial Halloween.

Si cela vous intéresse, retrouvez la vidéo résumant cette mise à jour ci-dessous. Que pensez-vous de ce nouveau contenu ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire.

