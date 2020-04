Animal Crossing : New Horizons reçoit une nouvelle mise à jour et passe en version 1.1.4

Décidément, Nintendo soigne son Animal Crossing : New Horizons qui reçoit ce jour une nouvelle mise à jour (quelques jours seulement après la précédente) qui le fait passer en version 1.1.4a. Officiellement, la mise à jour corrige un léger problème avec Djason et surtout la fréquence d'apparition de certains œufs sachant que le 12 avril (le jour de la fête) il sera beaucoup plus facile d'en trouver... Notez que des que les notes officielles seront publiées, nous les ajouterons.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour plus d'infos, vous pouvez retrouver toutes les annonces du Nintendo Direct spécial Animal Crossing : New Horizons en CLIQUANT LA mais aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.

Source : Gonintendo