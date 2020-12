Animal Crossing : New Horizons - ne manquez pas aujourd'hui l'événement de Noël avec Rodolphe

Nous sommes la veille de Noël et c'est aujourd'hui que se réunissent les familles entre elles pour célébrer cet événement autour d'un bon repas. Malgré les circonstances actuelles, il est malheureusement très difficile de célébrer cet événement comme les précédentes années. C'est pourquoi, Nintendo a trouvé la solution adéquate pour ce problème.

Si vous avez toujours rêvé d'être dans la peau du père Noël c'est uniquement possible aujourd'hui grâce à Animal Crossing : New Horizons. En effet, aujourd'hui nous célébrons le jour des cadeaux sur Animal Crossing : New Horizons et Rodolphe le renne se tiendra disponible non loin de la mairie sur votre île.

Spécifiquement aujourd'hui, celui-ci aura besoin de votre aide pour distribuer les cadeaux à vos habitants. Il vous demandera de fabriquer des papiers cadeau et d'offrir de fabuleux présents à vos villageois. N'hésitez pas vous habillez en père/mère Noël durant votre ronde. À la clef, de grosses récompenses exclusives vous attendent à la fin de votre tournée. De plus, n'oubliez pas de placer l'objet "lot de chaussettes festives" dans votre maison durant la nuit du 24 au 25 décembre 2020 pour obtenir une récompense unique.

Au nom de toute l'équipe de chez Nintendo-Master nous vous souhaitons à tous un joyeux réveillon de Noël.