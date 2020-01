Nintendo Dream dévoile son dossier sur Animal Crossing : New Horizons

Il y a deux semaines, nous vous annoncions la possibilité d'un Animal Crossing Direct à cause de la publication au Japon d'un numéro spécial du magazine Nintendo Dream consacré à Animal Crossing : New Horizons et censé contenir une tonne de nouvelles informations à l'intérieur (voir ici.) Finalement, contre toute attente, c'est un Super Smash Bros Direct qui a fait le show et aujourd’hui on découvre le fameux dossier du numéro spécial de Nintendo Dream grâce à des scans publiés sur Internet et dans lesquels on retrouve réunies toutes les informations connues sur le jeu (comme le craft, la météo, la perche, les jardins, etc) et confirme la présence de nombreux habitants.... Retrouvez ces scans les ci-dessous ainsi qu'une vidéo présentant certaines nouveautés du jeu.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons sortira le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch.