Animal Crossing : New Horizons : la prochaine mise à jour déjà annoncée pour fin janvier

Animal Crossing : New Horizons est sorti en mars dernier mais il n'est toujours pas complet. Il se complète au fil des saisons et des mises à jour. Il faudra probablement attendre le 20 mars 2021 pour qu'enfin on ait une vision globale de ce qui se passe chaque jour de l'année dans le jeu. Il manque par ailleurs des personnages comme Tortimer et on imagine bien un petit tour à Tortiland via le ponton qui n'est toujours inutilisé... De toute façon, même une fois "complet", Nintendo pourrait être tenté d'apporter d'autres extensions voire des DLC payants- vu le succès planétaire du jeu ... Evidemment, seul l'avenir nous le dira. En attendant, ce jeudi 19 novembre 2020 , une nouvelle mise à jour lancera les festivités de Noël (voir tous les détails dans notre news dédiée) Une super mise à jour qui sera la dernière de l'année... Mais pas de panique, la prochaine est d'ores et déjà datée "ou presque". On vous en a déjà parlé mais au cas ou, sachez que la première mise à jour d' de 2021 arrivera fin janvier.

Evidemment, on vous en reparlera !