Animal Crossing : New Horizons : petit tour complet du Rallye Tampons

Depuis hier, le Rallye Tampons est disponible dans Animal Crossing : New Horizons, Il s'agit d'une petite activité qui nous incite à (re)visiter notre propre musée en participant à une collecte de tampons grâce à des bornes placées aléatoirement dans les salles des poissons, insectes et fossiles et qui nous permet de remporter trois prix. Jusqu'au 31 mai , on peut refaire l'activité chaque jour, les bornes changeant parfois de place, sachant que les prix (symboliques) sont les mêmes et que déjà la première fois, l'intérêt de l'activité, une fois que l'on a apprécié l'état d'avancement de nos collections, est proche de zéro pour ne pas dire en-dessous. C'est d'ailleurs un des points négatifs du jeu qui veut tellement célébrer la douceur de vivre qu'il en supprime tout challenge. Un vrai souci puisqu'en voulant éviter la frustration, le jeu en réalité en génère...

Que cela ne vous empêche pas d'entreprendre ce rallye au moins une fois, ne serait-ce que pour refaire un tour dans son musée qui est par contre un des très bel endroit du jeu même s'il y a des salles qui se remplissent plus vite que d'autres et que d'ailleurs, la dernière, la salle d'art, promet d'être très longue à décorer Rounard ne venant pas souvent dans l'île (et refourguant en plus des faux- voir détails des apparitions ici.) Pour voir à quoi ressemble ce rallye retrouvez nos pérégrinations au musée dans nos vidéos ci-dessous.

