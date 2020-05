Follet, Rounard, Gulliver, Céleste... Détails sur les apparitions des personnages spéciaux d'Animal Crossing : New Horizons

Alors que le déconfinement a commencé en France, le jeu du confinement continue de squatter les charts et les discussions des joueurs. Parmi les sujets qui reviennent : la fréquence d'apparition des différents PNJ du jeu.. En effet, certains personnages semblent mettre plus de temps que d'autres pour revenir nous visiter. Grâce au datamineur Ninji , qui "farfouille" dans le code du jeu et partage régulièrement ses trouvailles (notamment ICI) on en apprend plus sur les visites de ces invités spéciaux.

Retrouvez ci-dessous le détail de leurs apparitions (à partir du moment ou vous avez été suffisamment loin et débloquer notamment la boutique des Sœurs Doigts de Fée

A priori, tous les jours il y a de la visite.

Du lundi au vendredi, Sarah, Blaise et Racine font, forcément, une apparition par semaine

Cela laisse deux jours dans la semaine pour Gulliver, Tiquette, Pollux, Djason ou Rounard

Les trois personnages qui ne viendront pas une semaine auront la priorité la semaine suivante

Indépendamment des autres, Céleste apparaît les jours de pluie d'étoiles filantes mais pas plus d'une fois par semaine. Si les étoiles filantes apparaissent plusieurs nuits dans une semaine, Céleste en choisira une au hasard.

Follet apparaît une nuit au hasard sans que l'on puisse déterminer quand.

Ninji a déjà donné différentes informations qui se sont révélées exactes même s'il précise que Nintendo, probablement conscient que le code du jeu était défriché après chaque mise à jour, s'arrange désormais pour cacher ou enlever les informations. Notez que dernièrement il a trouvé des informations laissant penser que l'Institut du rêve de Serena pourrait faire son retour prochainement...

Pour tout savoir sur Animal Crossing : New Horizons, retrouvez notre test complet en CLIQUANT ICI et rendez-vous sur nos news précédentes en CLIQUANT LA. Voir aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.