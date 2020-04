Animal Crossing : New Horizons : nouvelles rumeurs sur les prochaines nouveautés et mises à jour

Animal Crossing : New Horizons est l'un des gros succès du moment sur Nintendo Switch et bien évidemment, pas besoin d'être grand clerc pour deviner que tôt ou tard, le jeu aura droit à des mises à jour et même sûrement à un pass d'extension comme tous les "gros" jeux Nintendo désormais.

Il y a quelques jours, on vous a ainsi présenté le contenu possible de ces hypothétiques futures mises à jour (voir les détails ici) grâce à un dénommé Ninji, un "datamineur" qui farfouille dans le code du jeu... Aujourd'hui, ce même Ninji a donné de nouvelles précisions sur ses trouvailles. On y retrouve donc les mêmes choses qu'ici mais avec quelques variantes.

Pour finir, rappelons qu'il ne s'agit que de rumeurs et que la présence de ces éléments dans le code ne garantissent pas leur utilisation dans le jeu un jour. De plus, Ninji, précise que des changements ont été faits depuis la dernière mise à jour du jeu et que les développeurs conscients que les informations fuitent sur le net, ont changé des noms et enlevé des éléments.

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour plus d'infos,voir nos new précédentes mais aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI et LA.

I’ve not posted much about this, but I think it’s a good time to share some secrets about unreleased features in Animal Crossing that game code hints at…



Some of this might make it into the Earth Day update, some might change before release



Mute #ACspoilers if not interested