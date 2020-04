Retour de la plongée, des Gyroïdes, d'Hélium... Les dernières rumeurs sur Animal Crossing : New Horizons

Animal Crossing : New Horizons est disponible depuis près de quinze jours et globalement les critiques sont plutôt bonnes voire enthousiastes ! Pourtant, il y a quelques petites critiques qui reviennent assez souvent. En fait les joueurs reprochent l'absence de certains éléments présents dans les précédents... Une absence qui pourrait bien être comblée par de futures mises à jour... Si cela semble logique, un post sur 4Chan affirme que cela va devenir réalité dès cet été avec une grosse mise à jour. Si on ne sait pas vraiment d'ou l'auteur du post tient ses informations, retrouvez-les ci-dessous :

La plongée serait de retour. Souvenez-vous, dans Animal Crossing : New Leaf grâce à une combinaison, on pouvait se baigner et même plonger...

grâce à une combinaison, on pouvait se baigner et même plonger... 40 nouvelles créatures sous-marines seraient ajoutées à cette occasion

Le musée serait donc agrandi avec une nouvelle partie aquarium pour accueillir ces nouvelles créatures

Le musée serait agrandi aussi pour accueillir les... Gyroïdes qui feraient donc leur retour

qui feraient donc leur retour Par ailleurs le Café de Robusto serait lui aussi un nouvel élément de notre petite communauté...

Pour finir, Hélium ferait son retour pour le solstice d'été...

Alors bien sûr comme toujours avec les rumeurs (surtout provenant de 4Chan) on prendra beaucoup de recul quant à la véracité de ces informations surtout que ce sont justement des demandes de fans et que cela semble un peu trop beau pour être vrai. pour autant, il ne serait pas étonnant que, petit à petit, Nintendo étoffe son jeu avec du contenu supplémentaire ne serait-ce que pour que les joueurs continuent de creuser, de pêcher et de chasser les insectes...

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis le 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch.

Source : 4channel