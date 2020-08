Animal Crossing : New Horizons : déjà le deuxième jeu vidéo le plus vendu de tous les temps au Japon

Il y a quelques jours, nous vous avons relayé en détail le dernier bilan financier de Nintendo (voir ici) dans lequel on trouvait notamment des informations sur les meilleures ventes de jeux sur Nintendo Switch (voir ici) dont The Legend Of Zelda: Breath of The Wild (voir là) ou encore Animal Crossing : New Horizons (voir ici) Sorti en plein confinement, le dernier titre de la célèbre série a manifestement rencontré un succès sans précédent. La preuve une nouvelle fois en constatant que Animal Crossing : New Horizonsest devenu le deuxième jeu le plus vendu de tous les temps au Japon juste derrière les premiers Pokémon Rouge / Bleu / Vert !

Notez que sur le tableau ci-dessous, arrêté au 30 juin, Animal Crossing : New Horizons est 3eme... Mais depuis, Animal Crossing : New Horizons s'est écoulé à 350 000 exemplaires sur l'Archipel, ce qui fait qu'en quatre mois, il est bien devenu le second jeu vidéo le plus vendu au Japon. Une vraie performance surtout en si peu de temps sans aucune réédition. On peut d'ailleurs penser qu'à ce rythme, on le retrouvera bientôt premier...

