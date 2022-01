Encanto : La Fantastique Famille Madrigal de Disney joliment recréé par une fan dans Animal Crossing : New Horizons

Animal Crossing : New Horizons fait partie des grands succès de la Nintendo Switch permettant à tous les joueurs de s'évader de créer le monde de ses rêves. A ce petit jeu, la Youtubeuse Th3meow喵喵 est très forte puisqu'elle mélange sa passion pour les films d'animation Disney avec le petit monde d'Animal Crossing : New Horizons avec une certaine maestria. En effet, elle réalise des petits clips en mélangeant des séquences du jeu et divers effets pour reproduire les grands classiques Disney tels que Cendrillon, Alice au pays des merveilles ou encore Blanche neige. Dernièrement, elle s'est intéressée en monde enchanté de Encanto : La Fantastique Famille Madrigal, le dernier film d'animation Disney sorti récemment au cinéma en France. Réalisé par Byron Howard, Jared Bush et Charise Castro Smith avec des chansons écrites par Lin-Manuel Miranda, Encanto : La Fantastique Famille Madrigal est un film visuellement et techniquement magnifique dans lequel on suit les pérégrinations de Mirabel, une héroïne attachante et atypique en quête d'identité. Si vous avez vu ce film, vous apprécierez d'autant plus, le petit clip spécial réalisé par Th3meow喵喵 dans lequel on retrouve les couleurs et la magie du film. Retrouvez cette vidéo ci-dessous et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, les ultimes transformations d'Animal Crossing : New Horizons sont à découvrir dans notre news spéciale. Et pour tout savoir sur Animal Crossing : New Horizons, notre test est toujours à lire ici.