Le compte Twitter US de Bandai Namco publie un message contre Animal Crossing : New Horizons

Un petit couac est arrivé ce week-end sur le compte Twitter US de Bandai Namco... Pendant quelques minutes un message vindicatif à l'encontre d'Animal Crossing : New Horizons a été publié sur le compte officiel de la société... L'auteur du tweet était manifestement en colère contre le jeu de Nintendo car il n'autorise la création que d'une seule île par Nintendo Switch, ce qui obligerait, d'après lui, les différents utilisateurs d'un même jeu "à se battre pour des ressources" ce qui rendrait "l'expérience désagréable". Le message a vite été supprimé mais pas suffisamment pour qu'il échappe à la vigilance des internautes (voir ci-dessous.) Evidemment, on peut penser qu'il s'agit d'une erreur de quelqu'un pensant publier ce message sur son propre compte Twitter... Et si on ne sait pas qui c'est, il/elle a du passer quelques moments difficiles...

Pour rappel, Animal Crossing : New Horizons est disponible officiellement depuis l e 20 mars 2020 en exclusivité sur Nintendo Switch. En attendant notre test qui a pris du retard, vous pouvez retrouver toutes les annonces du Nintendo Direct spécial Animal Crossing : New Horizons en CLIQUANT LA mais aussi nos vidéos exclusives en CLIQUANT ICI

Sérieux, Nintendo a conçu Animal Crossing pour n'avoir seulement qu'une seule île par Switch !? Obligeant différents utilisateurs à se battre pour des ressources? Une façon de faire rendant l'expérience désagréable.

Source : Gonintendo