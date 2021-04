Animal Crossing : New Horizons : les enchères montent et les prix s'envolent pour les cartes amiibo Sanrio

C'était censé être une des surprises du mois de mars dans Animal Crossing : New Horizons mais finalement on se demande si c'était vraiment une bonne idée. En effet, logiquement, depuis la dernière mise à jour, il est possible de faire venir sur son île de nouveaux habitants inspirés des univers Sanrio, Hello Kitty, Pompompurin, Little Twin Stars, Cinnamoroll, My Melody et Kerokerokeroppi et accéder ainsi à de nouveaux objets exclusifs. Une bonne nouvelle pour les fans et les collectionneurs- à condition, bien sûr d'avoir les cartes amiibo Animal Crossing de la collection Sanrio. Pour mémoire, ces cartes collectors sont initialement sorties en 2016 pour Animal Crossing New Leaf : Welcome amiibo ou elles permettaient déjà d'obtenir des objets spéciaux. Cependant, si vous ne les avez pas acheté à l'époque les cartes amiibo Animal Crossing de la collection Sanrio ont été théoriquement rééditées pour accompagner leur compatibilité avec Animal Crossing : New Horizons. Il s'agit des mêmes cartes quasiment dans le même packaging.

En France, le paquet de six cartes est disponible depuis le 26 mars dans différentes enseignes , ou plutôt "était disponible". En effet, les cartes étaient à peine sorties qu'elles étaient déjà en rupture de stock un peu partout. Résultat, aujourd'hui, il est déjà très difficile d'obtenir le (vrai) paquet de six cartes à un prix décent. Sur Amazon, par exemple, les six cartes sont à 89,99€ et sur eBay, les prix s'envolent avec, par exemple, des offres immédiates à 250€. Cela parait totalement fou et on a du mal à croire que certaines personnes sont prêtes à payer ce prix là pour obtenir ces six cartes mais en même temps c'est une pratique qui est devenue tristement banale.

On ne comprend pas d'ailleurs très bien comment Nintendo n'a pas pu anticiper le phénomène ni pourquoi ce n'est pas Nintendo qui vend directement les cartes sur son Store, comme les amiibo Monster Hunter. On espère vraiment que Nintendo a prévu une réédition rapide. Evidemment, nous vous tiendrons au courant.