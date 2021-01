Animal Crossing : New Horizons x Hello Kitty : les cartes amiibo Sanrio de retour le 26 mars 2021

Souvenez-vous en 2016 sortait au Japon un lot de cartes amiibo spéciales de la collection Sanrio (Hello Kitty) conçus pour Animal Crossing New Leaf : Welcome amiibo. 6 cartes sortiront dans la foulée, notamment en Europe, permettant de faire venir des camping-cars bourrés d'éléments dédiés à l'univers de Sanrio dans le camping du jeu de la 3DS. A l'occasion de la dernière mise à jour d' Animal Crossing : New Horizons, on apprend que ces six cartes vont être rééditées à partir du 26 mars prochain. Alors, on ne sait pas encore si cela signifie que le camping va s'agrandir ou si les camping-cars vont débarquer dans le jeu (mais on peut le supposer) mais évidemment on vous tiendra au courant.

