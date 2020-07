Un policier de Taiwan utilise Animal Crossing pour retrouver un joueur qui a perdu sa Nintendo Switch

C'est une anecdote assez incroyable qui est en train de faire le tour des réseaux jusqu'à venir sur notre site et passer sous vos yeux (ébahis, cela va sans dire.) Un joueur Taïwanais d' Animal Crossing : New Horizons raconte avoir reçu via la messagerie du jeu, un courrier écrit par un officier de police lui demandant de l'aider à retrouver le propriétaire d'une Nintendo Switch oubliée dans une gare... Le policier, à priori joueur, avait eu l'idée d'utiliser le jeu et sa messagerie pour contacter les personnes enregistrés en tant qu'ami du propriétaire de la console égarée... Une idée payante puisque le joueur contacté avait effectivement un ami qui avait perdu sa console et qui a donc pu, grâce à cela, la retrouver seulement quelques heures après l'avoir égarée !

Depuis, à Taiwan et ailleurs, les joueurs ne manquent pas de saluer la rapidité et la sagacité dont a preuve la police qui a ainsi évité à un pauvre joueur d'être... inconsolable.

Source : Cts