Animal Crossing : New Horizons : guide pour fabriquer tous les objets spéciaux avec les citrouilles d'Halloween

C'est l'automne dans Animal Crossing : New Horizons avec en ligne de mire : le jour d'Halloween, le 31 octobre (retrouvez tous les détails de la mise à jour ICI.) En attendant, vous avez le temps de décorer votre île avec de nombreux objets spéciaux que vous pouvez acheter en ce moment dans la boutique de Méli et Mélo ou que vous pouvez fabriquer vous même. Pour cela, il vous faut alors planter des citrouilles que vous pouvez acheter auprès de Racine quant il est en ville ou tous les jours chez Méli et Mélo (mais c'est alors plus cher...)

Voici le détail de tout ce qu'il faut faire pour obtenir tous les objets spéciaux en cultivant de belles citrouilles :

Les citrouilles peuvent être cultivées dès à présent. Elle coûtent 140 clochettes l'unité chez racine et 280 chez méli et Mélo !

Les citrouilles mettent 4 jours pour pousser.

Arroser les tous les jours pour en avoir 3 par plant.

Il existe quatre couleurs de citrouilles : orange, jaune, blanc ou vert.

Les couleurs sont aléatoires

Les citrouilles oranges sont utiles pour réaliser des objets grâce aux plans de bricolage

Les citrouilles colorées servent pour la personnalisation des objets

Il faut récolter ses citrouilles régulièrement puisqu'elles repoussent

Il existe 14 plans de bricolage pour réaliser 14 objets spéciaux

Certains de ces objets peuvent être achetés dans la boutique de méli Mélo durant tout le mois d'octobre (il y en a un différent par jour.)

Pour obtenir les plans, il faut parler aux habitants pendant qu'ils fabriquent des objets sur un établi

Certains plans peuvent être obtenu la nuit d'halloween contre des bonbons ou des sucettes

Des objets spéciaux ne peuvent être obtenus qu'en donnant des bonbons et des sucettes à jack la nuit d'Halloween

N'hésitez pas à acheter chaque jour un bonbon chez méli et Mélo (on ne peut en acheter qu'un par jour) Les bonbons sont indispensables pour obtenir et fabriquer des objets.

Retrouvez la lise de tous les objets disponibles ci-dessous établie par GameWith et Animal Crossing World