Top 5 des meilleurs ventes de jeux vidéo de la semaine 53 en France - Mario Kart 8 Deluxe finit l'année en haut du podium

Comme chaque semaines, le S.E.L.L (le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs) publie son top 5 des meilleures ventes de jeux vidéo en France, réalisé en interrogeant un panel de plus de 2500 points de ventes dans l'hexagone . Aujourd'hui c'est donc un focus sur la dernière semaine de l'année 2020 : la semaine 53 (du 28 décembre au 1er janvier ) qui nous est proposé.

Cette dernière semaine de 2020 aura donc été marqué par la présence de 4 titres Nintendo Switch dans le classement. En premier nous retrouvons comme la semaine dernière un Mario Kart 8 Deluxe encore en première position, suivi de près par Animal Crossing : New Horizons qui n'aura de mémoire pas quitté le podium depuis le mois de mars 2020. Les 3ème et 4ème positions sont occupées par des jeux plus ludiques, à savoir Ring Fit Adventure et Just Dance 2021, parfaits pour brûler les graisses accumulées durant les repas de fin d'année. Enfin, le podium se conclut avec un FIFA 21 sur PS4 en 5ème position.

2021 étant à présent installé, de même que les consoles nouvelles générations, il nous tarde de voir les chiffres que le S.E.L.L. nous annoncera pour les semaines à venir.